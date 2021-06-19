RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Де українці збираються
провести відпустку — опитування

Де українці збираються провести відпустку — опитування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:39

Де українці збираються провести відпустку — опитування

Пропонуємо до обговорення:
31,6% українців, які планують відпустку влітку 2021 року, мають намір провести її вдома або на дачі.

Дивися повний текст Де українці збираються провести відпустку — опитування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94185
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:39

В Украине пляжный отдых тоска-печаль просто,какие то не адекватные цены, если стоимость жилья 20-50$ то это какой то сельский ремонт с какой то ширпотребной мебелью времен перестройки и такая же территория окруженная забегаловками от которых шум и гам,на пляже места нет всё в шезлонгах и зонтиках,если цены от 100$ и выше то можно выбрать практически любой курорт за пределами страны,у нас пляжный отдых чисто выходные или праздники сменить домашнюю обстановку,тратить весь отпуск на наших морских курортах это отсутствие загранпаспорта....
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:22

Re: Де українці збираються провести відпустку — опитування

"посмотрев на накопления, решил что не устал" (с)
cohan
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:23

  livs375 написав:В Украине пляжный отдых тоска-печаль просто,какие то не адекватные цены, если стоимость жилья 20-50$ то это какой то сельский ремонт с какой то ширпотребной мебелью времен перестройки и такая же территория окруженная забегаловками от которых шум и гам,на пляже места нет всё в шезлонгах и зонтиках,если цены от 100$ и выше то можно выбрать практически любой курорт за пределами страны,у нас пляжный отдых чисто выходные или праздники сменить домашнюю обстановку,тратить весь отпуск на наших морских курортах это отсутствие загранпаспорта....


та лан, вон кораблик чуть в открытое море не унесло - чем не экстрим?
cohan
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українці витрачають на відпочинок у порівнянні з...
R2 » Пон 21 чер, 2021 09:23
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 09:24
hammerhead8519
93% жителів США хочуть розплачуватися криптою (опитування)
R2 » Нед 20 чер, 2021 07:39
3 325
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 чер, 2021 15:20
PSL
Українці скуповують нерухомість за кордоном: список...
R2 » Суб 19 чер, 2021 12:52
1 211
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 чер, 2021 12:52
apyvovar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.