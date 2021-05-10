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У Кабміні пояснили куди
підуть 5,4 мільярди до 30-ї...

У Кабміні пояснили куди підуть 5,4 мільярди до 30-ї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:46

У Кабміні пояснили куди підуть 5,4 мільярди до 30-ї...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабінеті міністрів зазначили, що витрати у 5 423,2 мільйона гривень передбачені до 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включають масштабні інфраструктурні проєкти.

Дивися повний текст У Кабміні пояснили куди підуть 5,4 мільярди до 30-ї річниці незалежності.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:46

зовсім нас за дебілів тримають
olexiy_ogryzko
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