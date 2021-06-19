Лідер партії “Європейська солідарність”, експрезидент Петро Порошенко отримав 603,1 тис. гривень процентів від Міжнародного інвестиційного банку.
Дивися повний текст Порошенко отримав понад ₴600 тисяч процентів від Міжнародного інвестбанку.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:46
Порошенко отримав понад 600 тисяч процентів від...
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Дивися повний текст Порошенко отримав понад ₴600 тисяч процентів від Міжнародного інвестбанку.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:03
Что вас заставляет вспоминать Зеленского каждый раз когда речь идёт о Порошенко?
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