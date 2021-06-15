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Україна зіткнеться з дефіцитом
власної електроенергії...

Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:20

Re: Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...

  fiona98 написав:Или покупать в Европе по 12грн/кВт. Ето будет конец украинскому государству.
слугам олигархов и офшорным евроинтеграторам пофиг... влупят коммуналку раз в 5+ дороже потом начнут отнимать все за долги.. и все.. народ и так бежит кто может..особенно молодежь.. страну спасет разве что внешнее правление как в Южной Корее после войны..Янек новые блоки АЭС уже строил, Петюня отметился в деле проектами по мини-блокам АЭС, товарисч из цирковой отрасли вот тоже пообещал ХАЭС в том году 3 и 4 блок построить.. но это наверно было в стиле - рассмеши комика.. так как посмеялись и все затихло)..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:23

Re: Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...

  alter написав:Поясните, почему у нас так нельзя?
а кто сказал что нельзя? Ставьте сетевую СЭС на крыше дома и будет счастье..
Джон
 
Повідомлень: 1836
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