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Tesla створила суперкомп'ютер,
на якому навчатимуть...

Tesla створила суперкомп'ютер, на якому навчатимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:44

Tesla створила суперкомп'ютер, на якому навчатимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія мільярдера Ілона Маска Tesla продемонструвала новий суперкомп'ютер власної розробки. Його задіють в роботі нейромереж, які відповідають за навчання автопілотів компанії водінню.

Дивися повний текст Tesla створила суперкомп'ютер, на якому навчатимуть автопілоти електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:44

Илон просто хочет майнить, но молчит об этом, чтобы не обвалить биток в очередной раз ))
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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