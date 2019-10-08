Обов'язки вкладника банку

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Кстати, интересно, если предпринимательские налоги заплатить со счёта физика, то это будет "проведение операций, связанных с ведением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности" и атата? Вроде, как и связано, но почему-то, если в налоговый личный кабинет зайти, как физик, то там и долги предпринимателя видать и заплатить технически можно откуда угодно.
moveton написав:Кстати, интересно, если предпринимательские налоги заплатить со счёта физика, то это будет "проведение операций, связанных с ведением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности" и атата? Вроде, как и связано, но почему-то, если в налоговый личный кабинет зайти, как физик, то там и долги предпринимателя видать и заплатить технически можно откуда угодно.
Тут больше про "наоборот" имеется в виду: не получать на счет физика оплату за услуги/товары ФОПа -- расходы у нас мало кому интересны (за исключением "финансирования терроризма" и вот этого всего).
_hunter, так отож, что про наоборот всё очевидно, но журналисты предпочитают эту очевидность периодически повторять. А вот про возможность физику заплатить за предпринимателя я тут ни разу статьи не видел. По текущим повторениям очевидности - типа нельзя, но терзают смутные сомнения.
vitaliy_berdinskikh написав:Вкладник звучит так же убого и совково как и жилец. Клиент банка, владелец счёта. Но не вкладник, особенно если это кредитная карта на которую клиент вообще ничено не вкладывает.
а что разве бывают такие кредитные карты с которых можно брать и не возвращать?
На более толковом ресурсе нагуглилась целая портянка: Предпринимательский и личный счета: тест на совместимость. Прямо начинается со слов "Можно ли уплатить налоги с личного счета, если на предпринимательском — средств нет". По их данным таки можно, но есть технические сложности: "В большинстве украинских банков программа не пропустит уплату с личного счета таких налогов, как НДС, единый, «предпринимательский» НДФЛ (у общесистемщиков), по причине того, что счет не предпринимательский, а подпункт 7.7 Инструкции № 492 не разрешает использование средств на личном счете для предпринимательских целей". Т.е. по НКУ можно, а по инструкции - низя. Это, правда, на 2013й год. Сейчас портмоне предлагает платить откуда угодно.
vitaliy_berdinskikh написав:Вкладник звучит так же убого и совково как и жилец. Клиент банка, владелец счёта. Но не вкладник, особенно если это кредитная карта на которую клиент вообще ничено не вкладывает.
а что разве бывают такие кредитные карты с которых можно брать и не возвращать?
Разве когда клиент банк взял кредит на покупку холодильника или квартиры и погашает его частями - он является вкладныком банка?
Что же именно он вкладывает то? Ведь ни копейки собственных денег он в банк не отнёс, лишь возвращает то что взял у банка, и то небольшими порциями.
А если например друг займёт на бутылку червонец, а потом будет отдавать по рублю - он что, превращается в спонсора того кто занял ему денег?
Всётаки в русском языке, как в прочем и в украинском - вклад и счёт это не тождественные понятия. И даже текущий счёт без кредитного лимита - это не вклад. Хотя фонд гарантирования вкладов теперь гарантирует и эти суммы.
moveton написав:На более толковом ресурсе нагуглилась целая портянка: Предпринимательский и личный счета: тест на совместимость. Прямо начинается со слов "Можно ли уплатить налоги с личного счета, если на предпринимательском — средств нет". По их данным таки можно, но есть технические сложности: "В большинстве украинских банков программа не пропустит уплату с личного счета таких налогов, как НДС, единый, «предпринимательский» НДФЛ (у общесистемщиков), по причине того, что счет не предпринимательский, а подпункт 7.7 Инструкции № 492 не разрешает использование средств на личном счете для предпринимательских целей". Т.е. по НКУ можно, а по инструкции - низя. Это, правда, на 2013й год. Сейчас портмоне предлагает платить откуда угодно.
Форвард не дает, другие дают Портмоне да - но там же карта и процент, не сильно выгодно