Обов'язки вкладника банку

Додано: Чет 24 чер, 2021 18:05

uaprofi написав: vitaliy_berdinskikh написав: Вкладник звучит так же убого и совково как и жилец. Клиент банка, владелец счёта. Но не вкладник, особенно если это кредитная карта на которую клиент вообще ничено не вкладывает. Вкладник звучит так же убого и совково как и жилец. Клиент банка, владелец счёта. Но не вкладник, особенно если это кредитная карта на которую клиент вообще ничено не вкладывает.



а что разве бывают такие кредитные карты с которых можно брать и не возвращать? а что разве бывают такие кредитные карты с которых можно брать и не возвращать?

Разве когда клиент банк взял кредит на покупку холодильника или квартиры и погашает его частями - он является вкладныком банка?Что же именно он вкладывает то? Ведь ни копейки собственных денег он в банк не отнёс, лишь возвращает то что взял у банка, и то небольшими порциями.А если например друг займёт на бутылку червонец, а потом будет отдавать по рублю - он что, превращается в спонсора того кто занял ему денег?Всётаки в русском языке, как в прочем и в украинском - вклад и счёт это не тождественные понятия. И даже текущий счёт без кредитного лимита - это не вклад. Хотя фонд гарантирования вкладов теперь гарантирует и эти суммы.