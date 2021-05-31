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Уряд припускає вихід економіки
на допандемічний рівень...

Уряд припускає вихід економіки на допандемічний рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:44

Уряд припускає вихід економіки на допандемічний рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Альтернативний сценарій розвитку економіки України передбачає уповільнення зростання та вихід на допандемічний рівень лише наприкінці 2023 року.

Дивися повний текст Уряд припускає вихід економіки на допандемічний рівень лише наприкінці 2023 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:44

Їх альтернативний - то насправді занадто оптимістичний сценарій. Реально на економіку впливає два негативні чинники - глобальна пандемія та локально - влада зелених младоригів. Тож у найкращому випадку цьогоріч тільки припинеться подальше падіння ВВП.
sergiykopyl
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Модератори: Ірина_, Модератор

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