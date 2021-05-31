Альтернативний сценарій розвитку економіки України передбачає уповільнення зростання та вихід на допандемічний рівень лише наприкінці 2023 року.
Дивися повний текст Уряд припускає вихід економіки на допандемічний рівень лише наприкінці 2023 року.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:44
Уряд припускає вихід економіки на допандемічний рівень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд припускає вихід економіки на допандемічний рівень лише наприкінці 2023 року.
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:44
Їх альтернативний - то насправді занадто оптимістичний сценарій. Реально на економіку впливає два негативні чинники - глобальна пандемія та локально - влада зелених младоригів. Тож у найкращому випадку цьогоріч тільки припинеться подальше падіння ВВП.
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