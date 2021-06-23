Кабінет міністрів схвалив та направив до Верховної Ради законопроєкт щодо запровадження в Україні електронного квитка.
Дивися повний текст Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження е-квитка на транспорт: що зміниться.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 16:02
Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження е-квитка на...
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Дивися повний текст Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження е-квитка на транспорт: що зміниться.
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