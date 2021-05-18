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У Європі зросла потреба в
російському газі — Bloomberg

У Європі зросла потреба в російському газі — Bloomberg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:19

У Європі зросла потреба в російському газі — Bloomberg

Пропонуємо до обговорення:
У Європі дуже швидкими темпами зростає потреба в російському газі на тлі скорочення власних європейських запасів.

Дивися повний текст У Європі зросла потреба в російському газі — Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:19

Україна може транзитувати 150 млрд куб.м. на рік, а зараз транзитуж 40млрд і відмовляється збільшувати подачу. Про це є відповідна заява голови оператора газотранспортної системи.
На кого розрахована ця російська пропаганда? І чому ви подаєте її без критичної оцінки?!!!

Істина у тому, що РФ штучно обмежує пропозицію щоб підвищити ціну і шантажувати Європу щоб та захищала ПП2.

Насправді, якби РФ діяла ринково і конкурентно, то вона б змогла повністю забезпечити потреби Європи транзитом через Україну. Бо є ще 110 млрд куб.м. на рік невикористаних потужностей.
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:25

Re: У Європі зросла потреба в російському газі — Bloomberg

  bodia1406 написав:На кого розрахована ця російська пропаганда? І чому ви подаєте її без критичної оцінки?!!!

Вночи, зухвало, топором - вырезали пророссийский фейк из текста без извинений.

До следующего раза когда надо будет опять копипастнуть какую-то российскую фигню.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:07

Ну нэ, точно, нэпонятно какiм боком ми нарисувалися в контрактных отношенiях Газпрому та Эуропи.
yegres
 
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