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Іпотечних кредитів під 7% видано на 393 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 17:30
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 22 червня у рамках держпрограми «Доступна іпотека 7%» уповноважені банки підписали 461 кредитну угоду на 393,09 млн грн.
Дивися повний текст Іпотечних кредитів під 7% видано на 393 млн грн
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Додано: Сер 23 чер, 2021 17:30
461 - это уже больше, чем депутатов ВР?
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Dikoy
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Додано: Сер 23 чер, 2021 18:43
Dikoy написав:
461 - это уже больше, чем депутатов ВР?
Есть же ещё Кабинет Непрофанов Украины, а так же жОПа.
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vitaliy_berdinskikh
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