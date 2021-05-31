Міністерства охорони здоров'я та цифрової трансформації запускають цифровий кабінет пацієнта у додатку "Дія".
Дивися повний текст МОЗ та Мінцифри запускають цифровий кабінет пацієнта — Ляшко.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 17:31
МОЗ та Мінцифри запускають цифровий кабінет пацієнта — Ляшко
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Дивися повний текст МОЗ та Мінцифри запускають цифровий кабінет пацієнта — Ляшко.
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