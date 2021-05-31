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МОЗ та Мінцифри запускають
цифровий кабінет пацієнта — Ляшко

МОЗ та Мінцифри запускають цифровий кабінет пацієнта — Ляшко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:31

МОЗ та Мінцифри запускають цифровий кабінет пацієнта — Ляшко

Пропонуємо до обговорення:
Міністерства охорони здоров'я та цифрової трансформації запускають цифровий кабінет пацієнта у додатку "Дія".

Дивися повний текст МОЗ та Мінцифри запускають цифровий кабінет пацієнта — Ляшко.
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