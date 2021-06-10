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Шмигаль: У 2 кварталі ми
бачимо кращі темпи зростання...

Шмигаль: У 2 кварталі ми бачимо кращі темпи зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:03

Шмигаль: У 2 кварталі ми бачимо кращі темпи зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр Денис Шмигаль заявив про кращі темпи зростання всіх секторів економіки у 2 кварталі цього року, загалом по року урядовий прогноз залишається незмінним.

Дивися повний текст Шмигаль: У 2 кварталі ми бачимо кращі темпи зростання всіх секторів економіки.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 00:38

"Премьер Денис Шмыгаль заявил о лучших темпах роста всех секторов экономики во 2 квартале этого года."

О, хороший свежий шмыгаль подвезли 8)
EKO
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