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Виплати лікарняних та декретних перевірять: Мінфін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:25
Пропонуємо до обговорення:
Мінфін підготував методику верифікації держвиплат, що фінансуються Фондом соціального страхування України.
Дивися повний текст Виплати лікарняних та декретних перевірять: Мінфін підготував методику верифікації
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:25
Розігнати ці псевдосоціальні фонди, які займаються фальшуванням
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bobo
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