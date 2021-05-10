У Києві запроваджують правила для електросамокатів

я и говорю, согнать все коробки в 1-2 полосы и пусть генерируют пробки.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 16:31
Додано: Пон 28 чер, 2021 16:32
еду сегодня на самокате по тротуару на максималке, а на встречу 2 мусора идут. Во думаю, ща песта будет. Нет, показалось
Додано: Пон 28 чер, 2021 16:59
Чего ей быть? Никто самокатчиков наказывать не обещал (действительно, с чего бы полиции следить на исполнением ПДД? Ей что, делать больше нечего?) Более того, даже прокатчикам никаких санкций не предусмотрено. Они всего лишь пообещали, что в знак доброй воли постараются чего-то там ограничить. Вот в Одессе недели 3 назад они тоже так пообещали, что
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:26
moveton, санкции такие, что троещинский бандюк Виталик пригонит свои эвакуаторы и увезет самокаты неугодных в неизвестном направлении.
В Киеве скорость снилизили все.
А в Одессе с вашего я так и не понял - то ли пообещали снизить, то ли уже аварийность снизилась? Между пешеходами особо никто и не петлял на 25 кмч. А если и петлял, то 20 принципиально не меняет ситуацию. А вот ехать по п/ч со скоростью 12 - это конечно смешно.
Мусор может иметь замечание, когда близится время обеда, а он все еще голоден. Тут и маски в ход пойдут и самокаты
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:50
Ромасик, я ж, вроде, ясно сказал: пообещали снизить скорость и от этого моментально снизилась аварийность. А так, как я вижу, ездят так же, как и раньше. Легко обгоняющие на 25 км/ч - это на местной Трассе Здоровья. Там, конечно, не так забито народом, как на обычных тротуарах, но даже на велодорожках любителей прыгнуть под колёса сбоку или переть по встречке хватает. Радует, что всё таки настолько скоростных джигитов не сильно много. Большинство укладывается в 15-20 км/ч. Но вот что прокатчики ограничили всех до 12 км/ч - это только полиция заметила.
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:59
Додано: Пон 28 чер, 2021 18:53
Её просто понять может не только лишь каждый Наш горсовет и активистов она устраивает полностью. Во всяком случае, волна в интернетной прессе про обнаглевших самокатчиков после этого затихла.
Додано: Пон 28 чер, 2021 19:06
Так и будет как с велосипедами, по тротуару нельзя, по дороге стремно. Купят евробляху за 3 куе и будут стоять вместе со всеми остальными в заторах.
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:28
moveton, а если об ахтывистах, тогда понятно) А то рядовые катальщики и после ограничения (в Киеве) не в курсе, что чтото произошло.
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