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Небанківські вклади: як надійно
розмістити депозит під...

Небанківські вклади: як надійно розмістити депозит під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:41

Небанківські вклади: як надійно розмістити депозит під...

Пропонуємо до обговорення:
Депозит — найбільш знайомий і звичний для українців спосіб інвестування коштів.

Дивися повний текст Небанківські вклади: як надійно розмістити депозит під 20% річних.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:41

Размещал в кредитном союзе, вывел через пол года без проблем. Буду заводить заново.
lavrovkonstantin1776
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Модератори: Ірина_, Модератор

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