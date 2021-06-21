Кількість безробітного населення склала 1,8 млн осіб.
Дивися повний текст В Україні побільшало безробітних.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:28
В Україні побільшало безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні побільшало безробітних.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:28
Постійне зростання безробіття протягом 6кварталів - безумовне досягнення персонально Зезидента
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:32
Яке в біса безрорбіття!!! Отримати допомогу з заготівлею сіна в умовах т.з безробіття просто неможливо. Всі зайняті. ДЕЕЕЕЕЕЕ Безробіття!!!!!!!!!!!!???????????????
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:52
Ну так налоги увеличивают, коррупция зверствует (тут нкрекп отличается и облгазы, что хотят то и творят) все приведет к принятию законов о взыскании поборов исполнителями и выходу народа к дворцам...на улицах плохо, а во дворцах можно бунтовать приятнее
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:07
А кто будет работать бесплатно или за еду если инфляция в стране 100%
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:07
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:38
Чекайте!!! Яке безробіття? Лише рік тому створили 500 ТИСЯЧ робочих місць. А уж за минулий рік мали створити щонайменше вдвічі більше!
Он і преЗєдент каже, що "велике крадівництво" створило ще 200 тисяч робочих місць. Бо ж там навіть 2 галузі: (1) те, що вкрали, треба винести; (2) потрібна масовка для прикриття крадівництва.
А тут раптом безробітних побільшало... Це порохоботи людей звільняють! Чи то вже крадівництво закінчилось і тих 200тис звільнили?
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