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В Україні побільшало
безробітних

В Україні побільшало безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:28

В Україні побільшало безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Кількість безробітного населення склала 1,8 млн осіб.

Дивися повний текст В Україні побільшало безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:28

Постійне зростання безробіття протягом 6кварталів - безумовне досягнення персонально Зезидента
ztbbig
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:32

Яке в біса безрорбіття!!! Отримати допомогу з заготівлею сіна в умовах т.з безробіття просто неможливо. Всі зайняті. ДЕЕЕЕЕЕЕ Безробіття!!!!!!!!!!!!???????????????
grigory_ustimenko
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:52

Ну так налоги увеличивают, коррупция зверствует (тут нкрекп отличается и облгазы, что хотят то и творят) все приведет к принятию законов о взыскании поборов исполнителями и выходу народа к дворцам...на улицах плохо, а во дворцах можно бунтовать приятнее
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:07

А кто будет работать бесплатно или за еду если инфляция в стране 100%
fiona98
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:07

  grigory_ustimenko написав:Яке в біса безрорбіття!!! Отримати допомогу з заготівлею сіна в умовах т.з безробіття просто неможливо. Всі зайняті. ДЕЕЕЕЕЕЕ Безробіття!!!!!!!!!!!!???????????????

Значить невигідно на Ваші крохи працювати.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:38

Чекайте!!! Яке безробіття? Лише рік тому створили 500 ТИСЯЧ робочих місць. А уж за минулий рік мали створити щонайменше вдвічі більше!
Он і преЗєдент каже, що "велике крадівництво" створило ще 200 тисяч робочих місць. Бо ж там навіть 2 галузі: (1) те, що вкрали, треба винести; (2) потрібна масовка для прикриття крадівництва.
А тут раптом безробітних побільшало... Це порохоботи людей звільняють! Чи то вже крадівництво закінчилось і тих 200тис звільнили?
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