Китай запланував відправити свою першу пілотовану місію на Марс у 2033 році для будівництва базової станції.
Дивися повний текст Китай відправить першу місію на Марс з екіпажем у 2033 році.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:05
Китай відправить першу місію на Марс з екіпажем у 2033 році
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Дивися повний текст Китай відправить першу місію на Марс з екіпажем у 2033 році.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:05
Всем тайконавтам удалят селезенку, вставят искуственные хрусталики в глаза и это только перед стартом с Земли...
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