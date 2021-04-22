У Комітеті ВР готують законопроєкт щодо посилення кримінальної відповідальності у сфері містобудування.
Дивися повний текст ВР готується посилити кримінальну відповідальність у сфері містобудування.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:33
ВР готується посилити кримінальну відповідальність у...
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Дивися повний текст ВР готується посилити кримінальну відповідальність у сфері містобудування.
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