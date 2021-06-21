Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» підвищила місячну ціну на газ у липні до 13,13 грн за куб. м.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:02
«Нафтогаз» підвищив місячну ціну газу на 10%
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Дивися повний текст «Нафтогаз» підвищив місячну ціну газу на 10%.
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