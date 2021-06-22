Якщо станеться обвал на світових фондових ринках, то зачепить і Україну.
Дивися повний текст Обвал на світових фондових ринках. У Нацбанку розповіли, які наслідки для України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:41
Обвал на світових фондових ринках. У Нацбанку розповіли,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обвал на світових фондових ринках. У Нацбанку розповіли, які наслідки для України.
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:05
Но степень устойчивости украинской экономики намного выше, чем в 2008-м или 2014 году - Не может упасть то, чего нет
|