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«Київатодор» хоче витратити 741
млн гривень на ремонт на...

«Київатодор» хоче витратити 741 млн гривень на ремонт на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:15

«Київатодор» хоче витратити 741 млн гривень на ремонт на...

Пропонуємо до обговорення:
Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на ремонт вулиці Хрещатик за 740,95 млн гривень.

Дивися повний текст «Київатодор» хоче витратити 741 млн гривень на ремонт на вулиці Хрещатик.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:15

Они реально охренели... Что, в Киеве не осталось улиц с убитым покрытием?! Да полно! Так нафига ремонтировать практически идеальный Крещатик, тем более капитально?!
panzershreck1921
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