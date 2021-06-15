Кількість безробітних станом на 24 червня 2021 року становила 354 тисячі осіб.
Дивися повний текст Кількість зареєстрованих безробітних досягла допандемічного рівня.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 10:15
Кількість зареєстрованих безробітних досягла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість зареєстрованих безробітних досягла допандемічного рівня.
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:15
Кількість зареєстрованих впала тому що вже відсиділи на пособії. А кількість безробітних продовжує рости.
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