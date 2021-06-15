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Кількість зареєстрованих
безробітних досягла...

Кількість зареєстрованих безробітних досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:15

Кількість зареєстрованих безробітних досягла...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість безробітних станом на 24 червня 2021 року становила 354 тисячі осіб.

Дивися повний текст Кількість зареєстрованих безробітних досягла допандемічного рівня.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:15

Кількість зареєстрованих впала тому що вже відсиділи на пособії. А кількість безробітних продовжує рости.
ztbbig
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