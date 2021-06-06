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Заробітчан кличуть у Чехію:
кому пропонують від 100 тис. грн

Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:45

  Investor_K написав:Шукаю роботу у Чехії на керівних посадах. Д
О 100000 грн прохання не турбувати.

Ой, так написали, как будто это что-то абсолютно фантастическое. В Польше начальник отдела в крупной компании где-то так и получает. Наверняка и в Чехии не меньше.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:55

Re: Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис.

Gastarbaiter написав:
  Investor_K написав:Шукаю роботу у Чехії на керівних посадах. Д
О 100000 грн прохання не турбувати.

Ой, так написали, как будто это что-то абсолютно фантастическое. В Польше начальник отдела в крупной компании где-то так и получает. Наверняка и в Чехии не меньше.
Та и в Украине вполне можно столько зарабатывать
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:14

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Investor_K написав:Шукаю роботу у Чехії на керівних посадах. Д
О 100000 грн прохання не турбувати.

Ой, так написали, как будто это что-то абсолютно фантастическое. В Польше начальник отдела в крупной компании где-то так и получает. Наверняка и в Чехии не меньше.
Та и в Украине вполне можно столько зарабатывать


можно. И в Габоне с Сенегалом тоже можно. Только немногим.
Dear_Sir
 
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