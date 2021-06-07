Найдорожчим для проживання містом для іноземних працівників є столиця Туркменістану - Ашхабад.
Дивися повний текст Названо найдорожче місто світу для проживання іноземців.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 23:03
Названо найдорожче місто світу для проживання іноземців
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Дивися повний текст Названо найдорожче місто світу для проживання іноземців.
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:25
какой-то сюр. Смотрел видео об Ашхабаде - там вся нищая страна работает на золото-мраморный центр города. Даже о Киеве, Москве такого сказать невозможно. А их президент - то вообще песня!))
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