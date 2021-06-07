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Названо найдорожче місто світу
для проживання іноземців

Названо найдорожче місто світу для проживання іноземців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:03

Названо найдорожче місто світу для проживання іноземців

Пропонуємо до обговорення:
Найдорожчим для проживання містом для іноземних працівників є столиця Туркменістану - Ашхабад.

Дивися повний текст Названо найдорожче місто світу для проживання іноземців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:25

какой-то сюр. Смотрел видео об Ашхабаде - там вся нищая страна работает на золото-мраморный центр города. Даже о Киеве, Москве такого сказать невозможно. А их президент - то вообще песня!))
Ромасик
 
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