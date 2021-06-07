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Названа країна з найвищими
цінами на автомобілі

Названа країна з найвищими цінами на автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:12

Названа країна з найвищими цінами на автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Стало відомо, в якій країні найдорожче продаються нові автомобілі. Так, за інформацією Carscoops цією країною є Сінгапур.

Дивися повний текст Названа країна з найвищими цінами на автомобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:21

Re: Названа країна з найвищими цінами на автомобілі

Україна ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:14

  yama написав:Україна ?


В Индии цены на автомобили вроде в полтора-два раза выше чем у нас.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:23

Ох батьківщина легендарного Лі Куан Ю, наочний приклад азійського тигра, саме те що треба нашій державі для досягнення успіху (ні)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:12

На Кубі ВАЗ 2105 18 тис дол
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