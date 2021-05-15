RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аеропорт «Бориспіль» вперше
потрапив до топ-15...

Аеропорт «Бориспіль» вперше потрапив до топ-15...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:27

Аеропорт «Бориспіль» вперше потрапив до топ-15...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за підсумками січня-квітня посів 14-е місце в рейтингу найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів, випередивши понад 300 найбільших аєропортів Європи.

Дивися повний текст Аеропорт «Бориспіль» вперше потрапив до топ-15 найбільших аеропортів Європи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94260
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:27

Более реальную картину можно увидеть по ссылке. Вы не смотрите что так мало бортов над нашей прекрасной страной. Это Мрии летают, они на борт в десятки раз больше могут взять пассажиров, чем европейские. Также присутствуют самолеты-невидимки, их на радаре не видно.
https://ru.flightaware.com/live/map
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3675
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:46

Проверьте отчёт, что вы подали. Там, ради хохмы, нолик дорисован.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро 1, 2
R2 » Пон 17 тра, 2021 08:26
12 1383
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 21:21
LutsMan
Курс bitcoin через заяви Маска вперше за три місяці впав...
R2 » Пон 17 тра, 2021 09:41
5 899
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 09:36
sopkotomhu
Аеропорт «Київ» у 2023 році закриють на вісім місяців,...
R2 » Суб 15 тра, 2021 19:14
8 1743
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 08:46
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1044)
27.06.2021 13:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.