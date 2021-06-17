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Платіжки за газ подорожчали
на 37% за рік, - звіт НКРЕКП

Платіжки за газ подорожчали на 37% за рік, - звіт НКРЕКП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:17

Платіжки за газ подорожчали на 37% за рік, - звіт НКРЕКП

Пропонуємо до обговорення:
Роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів в I кварталі 2021 року становила 5748 грн / тис. куб. м.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:18

За год рост почти на 40% но официальная инфляция у нас 8%. Новая математика
andyj_ua
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