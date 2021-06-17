Роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів в I кварталі 2021 року становила 5748 грн / тис. куб. м.
Дивися повний текст Платіжки за газ подорожчали на 37% за рік, - звіт НКРЕКП.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 21:17
Платіжки за газ подорожчали на 37% за рік, - звіт НКРЕКП
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Дивися повний текст Платіжки за газ подорожчали на 37% за рік, - звіт НКРЕКП.
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:18
За год рост почти на 40% но официальная инфляция у нас 8%. Новая математика
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