У Держпраці розповіли, чи правомірною є вимога роботодавця до працівника написати заяву про відпуску без збереження зарплати.
Дивися повний текст Чи законно відправляти працівників у відпустку без збереження зарплати.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:28
Чи законно відправляти працівників у відпустку без...
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Дивися повний текст Чи законно відправляти працівників у відпустку без збереження зарплати.
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:28
Законно ли закрывать бизнес на карантин у одних и лишать средств к существованию и разрешать работать другим, законно ли в разгар карантина в мае 2020 выписывать штрафы десяткам тысячам предпринимателей задним числом... как насмешка и плевок. Если магазин закрыт, чем платить работнику? Странная статья.
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