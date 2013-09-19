Журналісти дізнавалися, якими були результати діяльності Антимонопольного комітету за останні 7 років.
Дивися повний текст Робота Антимонопольного комітету: скільки припинили порушень і виписали штрафів за 7 років.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:34
Робота Антимонопольного комітету: скільки припинили...
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Дивися повний текст Робота Антимонопольного комітету: скільки припинили порушень і виписали штрафів за 7 років.
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