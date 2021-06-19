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Українцям почали повертати
затримані зарплати

Українцям почали повертати затримані зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 07:58

Українцям почали повертати затримані зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Органи Державної виконавчої служби упродовж 14-20 червня стягнули на користь 977 працівників 13,3 млн грн заборгованості із виплати заробітної плати.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 07:58

Если б ещё взыскали с Сумского НПО который не отдал зарплату за год при увольнении 2.5 года назад.
lermontovu68
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Модератори: Ірина_, Модератор

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