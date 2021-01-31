R2 написав:
Верховний суд підтвердив законність передачі газорозподільних мереж компанії Фірташа
Что и требовалось доказать.
Какая красивая схема. Сначала они приватизировали "правильным людям" облгазы по цене трехкомнатной квартиры, аргументируя такую копеечную стоимость тем, что у них только столы и стулья на балансе, а сети государственные. Затем, явочным порядком, бесплатно в использование передали тем, уже частным, облгазам те самые сети, аргументируя тем что "во исполнение постановления Кабмина, которым определен порядок использования госимущества, которое используется для обеспечения распределения природного газа".
А затем выкатили конские тарифы на распределение этого газа, которые пойдут в карманы этим самым владельцам-олигархам. Точнее, в основном, одному конкретному.
А когда самортизируют сети, их вернут государству, на модернизацию за счет населения, а облгазы вгонят в долги и обанкротят.
Такой финт с Киевэнерго ахметка уже провернул, так что схема отработана.
Нехитрая трехходовочка длиной в 15 лет и наваром в миллиарды долларов. Долги ваши, прибыль наша