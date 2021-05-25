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Дивися повний текст У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати тільки фізособи.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 14:13
У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати тільки фізособи.
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:11
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:51
Re: У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати
Ошибочка вышла..
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:22
Re: У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати
ппц
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:55
Тобто ключ десь там в хмарі буде надійнішим ніж в мене на жорсткому диску комп'ютера, за цілісність якого я дбаю та відповідаю? Нє, дякую.
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:38
Re: У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати
"З 25 червня 2021" - это, походу так, как у них предыдущий "Приват24 для бизнеса" вот прям совсем-совсем отключен с сентября 2019 года. Сегодня отчёт по ЕН обычным ключом ещё подписал. SmartID, действительно, в диалоге подписи появился и даже по-умолчанию, но можно выбрать и старый способ.
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