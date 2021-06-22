ПриватБанк з 1 липня 2021 року запускає режим продовженої торгової сесії для всіх своїх клієнтів ФОП.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив цілодобовий режим купівлі валюти для ФОП.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:22
ПриватБанк запустив цілодобовий режим купівлі валюти для ФОП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустив цілодобовий режим купівлі валюти для ФОП.
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:53
Круглосуточно это конечно хорошо, а что на счет выходных? можно будет продавать в субботу-воскресенье?
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:50
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:03
Ну та, оббирати фрілансерів так стало значно вигідніше, а не як раніше - торгову сесію прохлопав і як на другий день курс став менш вигідним то кусав лікті.
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:32
Чому прес- служба привату не розповідала як два місяці тому банк запровадив додаткові комісії при купівлі- продажу іноземної валюти корпоративними клієнтами? Чому мовчить, що десятиліттями комісія 0,3% була захована в курсах купівлі- продажу іноземної валюти корпоративними клієнтами і курси значно відрізнялись від курсів міжбанку та інших банків? (але це було зрозуміло бо ж не було додаткових комісій) Тепер при здійсненні купівлі продажу іноземної валюти, в приваті залишилі і старе курсоутворення, і почали додатково брати комісію за операції купівлі продажу на міжбанку.(йо, є ж один тарифний план де комісія не береться, але місячна абонплата - 750 грн - якраз для фрілансерів)))
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:18
Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:23
Вигідного курсу в Приваті ніколи не буває. Він завжди гірше ринкового який був учора, є сьогодні та буде завтра.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:09
Не, по такому поводу кусание локтей остаётся. Смотрел я на ту предпринимательскую сессию вчера. Курс ниже, чем во время общей сессии того же дня. Но за удобство почти круглосуточной возможности продать валюту нужно платить, да.
Странно, а я неоднократно пользовался днями, когда сегодня в "Приват24 для бизнеса" можно продаться выгоднее, чем прямо на межбанке вчера или завтра. Приватовский курс (который для сдачи самому Привату) ставится немножко ниже (таки банку нужно на что-то жить), чем межбанк на начало текущего дня и эта разница вполне себе бывает меньше, чем перепад межбанка за день. Видимо, у меня какой-то свой Приват.
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