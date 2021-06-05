|
|
Нардепи ратифікували чотири угоди з Францією про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 17:10
Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада ратифікувала чотири угоди з Францією про отримання кредитів на загальну суму 1,3 млрд євро. Народні депутати схвалили відповідні законопроекти №0115 - №0118.
Дивися повний текст Нардепи ратифікували чотири угоди з Францією про отримання кредитів на 1,3 млрд євро
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94318
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 17:10
Отлично, откат на обе руки+товарный кредит от французских партнёров.
Чем отдавать?
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 289
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор