Таксі-сервіс Uber переглянув тарифи на свої послуги в бік збільшення.
Дивися повний текст Uber підвищить тарифи.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:09
Uber підвищить тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uber підвищить тарифи.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:09
Убер как ни странно по некоторым маршрутам дешевле Уклона несколько месяцев уж как
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