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Експерт назвала середній дохід
в Україні на сім'ю з 3...

Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 21:13

  Shaman написав:
  Витаха написав:
  Цитрин написав:так и по тратам на еду

Ну чего же, на 4700 в месяц питаться человек может. По минимуму правда.

а сколько по вашему нужно на еду? семья из 3 человек - 15 тыс грн
да, это без красной рыбы, икры и без экзотических фруктов - а так хватит.
прикиньте

$100
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 07:43

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
  Витаха написав:Ну чего же, на 4700 в месяц питаться человек может. По минимуму правда.

а сколько по вашему нужно на еду? семья из 3 человек - 15 тыс грн
да, это без красной рыбы, икры и без экзотических фруктов - а так хватит.
прикиньте

$100
Родина пенсів з пенсією на рівні середньої - $70-80 на людину, червона риба лише по акціях, яких вже кілька місяців в нас не було.
Не зрозуміло, звідки беруться такі "експерти". Тут ВВП на душу африканський і останній у Європі. В нас 30% населення пенсіонери, з яких лише в 3% дохід відповідає вказаному у "дослідженні", а в 70% він нижчий 4000 грн. на місяць. Цього не вистачає не те що на пристойну їжу, але й на ліки, про які експерт взагалі забула.
new-user
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:46

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:а сколько по вашему нужно на еду?

$100


Вот это уже близко к реальности.

  spread написав:хз куча новых машин на улицах забитые тележки в супермаркетах - все норм


В Африке тоже очень много крутых иномарок - бентли, мазерати и т.п., это как правило наркоторговцы и мафиози, да и у людей попроще там тоже есть неплохие авто, но если пересчитать количество автомобилей на человека, то ситуация становится отнюдь не радужной.

У нас при цене подержанного корча 500-1000 баксов, что дешевле стоимости отопления на одну зиму, было бы странно если бы люди ездили на лошадях, содержание которых обойдется дороже.

Даже в Киеве число автомобилей на 1000 населения не превышает 400, что в два-три раза ниже, чем в развитых странах. А что что говорить за города поменьше или тем более о селах?
Цитрин
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