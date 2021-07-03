Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3...

Додано: Пон 05 лип, 2021 09:46

sergey_sryvkin написав: Shaman написав: а сколько по вашему нужно на еду? а сколько по вашему нужно на еду?

$100 $100

spread написав: хз куча новых машин на улицах забитые тележки в супермаркетах - все норм хз куча новых машин на улицах забитые тележки в супермаркетах - все норм

Вот это уже близко к реальности.В Африке тоже очень много крутых иномарок - бентли, мазерати и т.п., это как правило наркоторговцы и мафиози, да и у людей попроще там тоже есть неплохие авто, но если пересчитать количество автомобилей на человека, то ситуация становится отнюдь не радужной.У нас при цене подержанного корча 500-1000 баксов, что дешевле стоимости отопления на одну зиму, было бы странно если бы люди ездили на лошадях, содержание которых обойдется дороже.Даже в Киеве число автомобилей на 1000 населения не превышает 400, что в два-три раза ниже, чем в развитых странах. А что что говорить за города поменьше или тем более о селах?