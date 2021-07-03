Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3...

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Додано: Нед 04 лип, 2021 21:13
Додано: Пон 05 лип, 2021 07:43
Родина пенсів з пенсією на рівні середньої - $70-80 на людину, червона риба лише по акціях, яких вже кілька місяців в нас не було.
Не зрозуміло, звідки беруться такі "експерти". Тут ВВП на душу африканський і останній у Європі. В нас 30% населення пенсіонери, з яких лише в 3% дохід відповідає вказаному у "дослідженні", а в 70% він нижчий 4000 грн. на місяць. Цього не вистачає не те що на пристойну їжу, але й на ліки, про які експерт взагалі забула.
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:46
Вот это уже близко к реальности.
В Африке тоже очень много крутых иномарок - бентли, мазерати и т.п., это как правило наркоторговцы и мафиози, да и у людей попроще там тоже есть неплохие авто, но если пересчитать количество автомобилей на человека, то ситуация становится отнюдь не радужной.
У нас при цене подержанного корча 500-1000 баксов, что дешевле стоимости отопления на одну зиму, было бы странно если бы люди ездили на лошадях, содержание которых обойдется дороже.
Даже в Киеве число автомобилей на 1000 населения не превышает 400, что в два-три раза ниже, чем в развитых странах. А что что говорить за города поменьше или тем более о селах?
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