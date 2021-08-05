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Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 20:31
Gastarbaiter
Увы инженеры наши и прочие специальности что вы назвали в Польше не встречал. Элитой гастарабайтеров считаются дальнобойщики так как работают по норме.
Знаю много народу кто уже перебывал и в Польше и в Финляндии и так далее инженером никому неудалось поработать. А главные логисты это далнобои.
А пару человек искавших счастье на чужбине уже вернулись назад ко мне на фирму. Максимальный срок пребвания составил 6 месяцев. На вопрос : и как? ответ: ну нахер.
Как то так.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 22:13
Ratatui написав:Gastarbaiter
Увы инженеры наши и прочие специальности что вы назвали в Польше не встречал. Элитой гастарабайтеров считаются дальнобойщики так как работают по норме.
Знаю много народу кто уже перебывал и в Польше и в Финляндии и так далее инженером никому неудалось поработать. А главные логисты это далнобои.
А пару человек искавших счастье на чужбине уже вернулись назад ко мне на фирму. Максимальный срок пребвания составил 6 месяцев. На вопрос : и как? ответ: ну нахер.
Как то так.
Это вопрос круга знакомств. Из моего круга вот наоборот: не знаю ни одного человека, который бы поехал работать на клубнике/конвейере/мойке посуды. Все по офисам сидят, причем не только в Польше. ОАЭ, Западная Европа, США, Канада. Каждый уже если не финдир, то, минимум, фин. контролер или менеджер. Но я ведь не утверждаю, что все едут исключительно финдирами работать.
Давайте реально взглянем на ситуацию: каждый из моих знакомых имел несколько лет релевантного опыта в Украине + отличное знание английского. Из этих ваших, что вернулись, как много обладало образованием, опытом и знанием языков? Кем они работали в Украине до поездки? Кто из них, обладая необходимой квалификацией и знанием языка пытался
найти работу по специальности? Часто люди себя недооценивают и даже не пытаются искать что-то кроме "12 часов в день на складе за минималку".
В моем офисе в Польше работает, наверное, несколько сотен человек из Украины. И пусть значительная часть выполняет примитивные операции по обработке первички, все равно это намного лучше, чем клубнику собирать по 12 часов. И таких корпоративных центров (хоть и не настолько крупных) по всей Польше десятки! Народ, разумеется, иногда перебегает в более рыбные места, но такого, чтобы "все надоело, поеду обратно в Украину" не встречал.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:34
Gastarbaiter написав:
Это вопрос круга знакомств. Из моего круга вот наоборот: не знаю ни одного человека, который бы поехал работать на клубнике/конвейере/мойке посуды.
Знакомые уехали работать в Польше на склад, года 4-ре назад, не хотят возвращаться, создали семьи, родили детей, один даже купил жилье в ипотеку. Я вот глянул по моему городу вакансии грузчиков - 8000-9000 грн. на руки - с такими украинскими зарплатами они никогда сюда не вернутся.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:02
Gastarbaiter написав: Ratatui написав:Gastarbaiter
Увы инженеры наши и прочие специальности что вы назвали в Польше не встречал. Элитой гастарабайтеров считаются дальнобойщики так как работают по норме.
Знаю много народу кто уже перебывал и в Польше и в Финляндии и так далее инженером никому неудалось поработать. А главные логисты это далнобои.
А пару человек искавших счастье на чужбине уже вернулись назад ко мне на фирму. Максимальный срок пребвания составил 6 месяцев. На вопрос : и как? ответ: ну нахер.
Как то так.
Это вопрос круга знакомств. Из моего круга вот наоборот: не знаю ни одного человека, который бы поехал работать на клубнике/конвейере/мойке посуды. Все по офисам сидят, причем не только в Польше. ОАЭ, Западная Европа, США, Канада. Каждый уже если не финдир, то, минимум, фин. контролер или менеджер. Но я ведь не утверждаю, что все едут исключительно финдирами работать.
Давайте реально взглянем на ситуацию: каждый из моих знакомых имел несколько лет релевантного опыта в Украине + отличное знание английского. Из этих ваших, что вернулись, как много обладало образованием, опытом и знанием языков? Кем они работали в Украине до поездки? Кто из них, обладая необходимой квалификацией и знанием языка пытался
найти работу по специальности? Часто люди себя недооценивают и даже не пытаются искать что-то кроме "12 часов в день на складе за минималку".
В моем офисе в Польше работает, наверное, несколько сотен человек из Украины. И пусть значительная часть выполняет примитивные операции по обработке первички, все равно это намного лучше, чем клубнику собирать по 12 часов. И таких корпоративных центров (хоть и не настолько крупных) по всей Польше десятки! Народ, разумеется, иногда перебегает в более рыбные места, но такого, чтобы "все надоело, поеду обратно в Украину" не встречал.
С образованием всё в порядке у людей. С языками да проблема. Но ещё раз говорю с языком и знаниями и в Украине прекрасно живётся. Далеку не буду ходить мой сын променял Канаду на Украину ( образование Канадское), но в Киеве получает больше чем получал в Торонто, а цены как вы понимаете здесь совсем не Канадские, хотя жратва однозначно дорогая.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:04
BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Это вопрос круга знакомств. Из моего круга вот наоборот: не знаю ни одного человека, который бы поехал работать на клубнике/конвейере/мойке посуды.
Знакомые уехали работать в Польше на склад, года 4-ре назад, не хотят возвращаться, создали семьи, родили детей, один даже купил жилье в ипотеку. Я вот глянул по моему городу вакансии грузчиков - 8000-9000 грн. на руки - с такими украинскими зарплатами они никогда сюда не вернутся.
У меня грузчики 15-20 получают. Бывает и больше. За 8 это какие-то трутни должны быть.
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Ratatui
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:42
Ratatui написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Это вопрос круга знакомств. Из моего круга вот наоборот: не знаю ни одного человека, который бы поехал работать на клубнике/конвейере/мойке посуды.
Знакомые уехали работать в Польше на склад, года 4-ре назад, не хотят возвращаться, создали семьи, родили детей, один даже купил жилье в ипотеку. Я вот глянул по моему городу вакансии грузчиков - 8000-9000 грн. на руки - с такими украинскими зарплатами они никогда сюда не вернутся.
У меня грузчики 15-20 получают. Бывает и больше. За 8 это какие-то трутни должны быть.
Интересно, до Вас с первого раза не доходит? Я же четко написал 8000-9000 тыс. грн месяц, такой сейчас рынок труда. И да, это 5-дневка по 12 часов в день. А свои личные домыслы можете спрятать куда подальше.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:35
Ratatui написав:
С образованием всё в порядке у людей. С языками да проблема. Но ещё раз говорю с языком и знаниями и в Украине прекрасно живётся. Далеку не буду ходить мой сын променял Канаду на Украину ( образование Канадское), но в Киеве получает больше чем получал в Торонто, а цены как вы понимаете здесь совсем не Канадские, хотя жратва однозначно дорогая.
Вы же понимаете, что пример вашего сына - это исключение? Сравните средние зарплаты по профессиям в Украине и Польше/Канаде. Понятно, что нижний квартиль в Польше может оказаться ниже верхнего в Украине. Но в среднем сравнение явно не в пользу нэньки.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 09:00
Gastarbaiter написав: Ratatui написав:
С образованием всё в порядке у людей. С языками да проблема. Но ещё раз говорю с языком и знаниями и в Украине прекрасно живётся. Далеку не буду ходить мой сын променял Канаду на Украину ( образование Канадское), но в Киеве получает больше чем получал в Торонто, а цены как вы понимаете здесь совсем не Канадские, хотя жратва однозначно дорогая.
Вы же понимаете, что пример вашего сына - это исключение? Сравните средние зарплаты по профессиям в Украине и Польше/Канаде. Понятно, что нижний квартиль в Польше может оказаться ниже верхнего в Украине. Но в среднем сравнение явно не в пользу нэньки.
Не исключение. В фирме работает несколько сотен человек и никто не то, что о Польше даже о Германии с Америкой не вспоминают.
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Ratatui
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Додано: Суб 21 сер, 2021 09:05
BIGor
Такой рынок труда у тебя в колхозе "Червоное дышло". А я тебе констатирую факт сколько я плачу и знаю очень много людей сколько и кому они платят. Чтобы ты понимал самому мёртвому грузчику платят нынче 500 гривен в день.
Поэтому теоретикам просьба свои фантазии отключить. и пообщаться с реальными работодателями.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 10:05
Ratatui написав:
Не исключение. В фирме работает несколько сотен человек и никто не то, что о Польше даже о Германии с Америкой не вспоминают.
IT штоль? Или что это за эльдорадо такое?
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Gastarbaiter
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