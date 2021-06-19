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У США 650 банків почнуть
пропонувати своїм клієнтам...

У США 650 банків почнуть пропонувати своїм клієнтам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 05:56

У США 650 банків почнуть пропонувати своїм клієнтам...

Пропонуємо до обговорення:
У Сполучених Штатах 650 банків незабаром зможуть пропонувати купівлю Bitcoin приблизно 24 мільйонам клієнтів.

Дивися повний текст У США 650 банків почнуть пропонувати своїм клієнтам купівлю Bitcoin.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 05:56

В супермаркетах не хотят вместе с пакетиком и пополнением счета мобильного предлагать?
yurii_kruhlov
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