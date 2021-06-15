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Сербія та Угорщина побудували газопровід в обхід України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лип, 2021 20:13
я скажу больше, они даже в обход Мальдив его посторили!))
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Ромасик
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Додано: Вів 06 лип, 2021 00:16
sequence написав:
Закупая у русских газ, вполне реально дешево закачивать летом его в хранилища, а в отопительный, на пике цен, толкать его на Запад.
Все прочие политические моменты меня не интересуют - если есть деньги, у тебя есть все: армия, оружие, технологии. Израиль не даст соврать.
Ви не розумієте. РФ не є надійним постачальником газу. Ви не можете "просто закупать у русскіх газ", ані дешево, ані дорого. Ви можете закупать тільки на тих умовах, на яких ВОНИ захочуть. А для НИХ ваші гроші взагалі не головне.
Можуть нахаляву дати, як до лугандону, а можуть взагалі не дати, "труба сламалась"...
Усі плани, що ви будуєте на домовленностях з РФ, не варті паперу.
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:43
sergey_sryvkin написав:
Ви не розумієте. РФ не є надійним постачальником газу. Ви не можете "просто закупать у русскіх газ", ані дешево, ані дорого. Ви можете закупать тільки на тих умовах, на яких ВОНИ захочуть. А для НИХ ваші гроші взагалі не головне.
Можуть нахаляву дати, як до лугандону, а можуть взагалі не дати, "труба сламалась"...
Усі плани, що ви будуєте на домовленностях з РФ, не варті паперу.
Нет, это вы не поймете, что весь газ российский. Все идет к тому что или для украинцев украинский газ, потому что перекроют трубу. Или народ подымит на вилах хитросделанных украинских правителей (олигархов)
Получится реверс правления 2013-2014 года но ни копейки не вкладывая
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p_a_l
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:30
p_a_l написав:
Нет, это вы не поймете, что весь газ российский.
Что, кроме рашки все остальные добытчики газа закрылись, да?
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alter
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