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В Укрпошті є листоноші, які
заробляють більше ніж $ 1000...

В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:55

Хочу бути листоношею!!! Куди звертатися?
bobo
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:54

У моих родителей чаевых нет поэтому им газету могут неделю-две (телепрограмму) не носить. И это киёв :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:00

за время его правления з/п выросла до 6000 при минималке 6500?))))
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:55

Це тільки можливо в бананових, корупованих, бідних країнах у гендиректора пошти 836 000 грн, а простого листоноші 6000 грн!!!! Зарплата гендиректора більша за зарплату співробітників у 139 раз!!!!
grygoriymoroz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:20

  grygoriymoroz написав:Це тільки можливо в бананових, корупованих, бідних країнах у гендиректора пошти 836 000 грн, а простого листоноші 6000 грн!!!! Зарплата гендиректора більша за зарплату співробітників у 139 раз!!!!

США бедная банановая страна ? :mrgreen:
ssnet
1
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:42

Цитата з УНІАН 16.05.2019. Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко порадив генеральному директору ПАТ "Укрпошта" Ігорю Смілянському (який між іншим має ще й громадянство США) переглянути свою заробітну платню.... Послухав,переглянув, накинув собі ще 100тис.грн. А ще ж і член Наглядової ради сумнозвісного Державного концерну «Укроборонпром». і всюди ж встигає "компетентно проїдати" кошти платників податків. До того ж 836 тис. грн на місяць-це тільки оклад, а є ще ж різні доплати, матеріальні допомоги на сотні тис.грн і т.д. Хороший бізнес на держ. службі з 2016 по 2021р. А що ж "Укрпошта"? Та якби не державні дотації, то від неї,мабуть, одна вивіска залишилась.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:49

Ігоре, а скільки ти сам маєш чайових, хабарів, "подяк" і % від продажу та за хорошу роботу ? Ти маєш зарплатню, як 140 поштарів. Ти працюєш так са́мо багато? Чи просто очі завидющі, руки загребущі?
consulaugur
 
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  #<12
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