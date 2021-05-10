Кожен п'ятий українець працює неофіційно, - заступник...

Додано: Сер 07 лип, 2021 09:51

Глущенко также указала, что на сегодняшний день фактически каждый пятый украинец работает неофициально

Из-за теневой занятости Украина ежегодно теряет только от неуплаты НДФЛ около 42,5 млрд грн

60% которых должны направляться в местные бюджеты, а также 52 млрд грн по ЕСВ.

Может работает неофициально, а может неофициально безработный.Может теряет 42,5 млрд.грн, а может экономит 51.6 млрд.грн (на выплатах пособий, если бы они стояли на учете в ЦЗ).Тут только есть нюанс. Чтобы чтото потерять, нужно это иметь. Глупо рассуждать о потере того, чего у тебя нет и не было. Еще глупее делить шкуру неубитого медведя.Однажды Насреддин нашел на дороге подкову.Он очень обрадовался, прибежал домой и говорит жене:— Смотри, что я нашел! Теперь осталось найти еще только три подковы да купить лошадь, и мы с тобой можем поехать в Мекку.— Да, — согласилась жена, — А на обратном пути заедем к моим родителям.— Постыдилась бы, бессердечная! — возмутился Насреддин. — Дай лошади хоть немного отдохнуть.