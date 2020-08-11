Шенгенська зона в Європі переформатується через коронавірус. Якщо раніше важливими для подорожей були паспорти, то відтепер головною є наявність щеплення від коронавірусу.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 15:34
Європа переформатовує Шенгенську зону
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Дивися повний текст Європа переформатовує Шенгенську зону.
Додано: Сер 07 лип, 2021 20:38
Только после моей смерти сделаете мне вакцину! Ясно?
А так как ездил в ЕС , по своему паспорту ЕС так и буду ездить! И ни о каких ковидных паспортах даже чтобы не упоминали мне
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