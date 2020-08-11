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Європа переформатовує
Шенгенську зону

Європа переформатовує Шенгенську зону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:34

Європа переформатовує Шенгенську зону

Пропонуємо до обговорення:
Шенгенська зона в Європі переформатується через коронавірус. Якщо раніше важливими для подорожей були паспорти, то відтепер головною є наявність щеплення від коронавірусу.

Дивися повний текст Європа переформатовує Шенгенську зону.
R2
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Только после моей смерти сделаете мне вакцину! Ясно?
А так как ездил в ЕС , по своему паспорту ЕС так и буду ездить! И ни о каких ковидных паспортах даже чтобы не упоминали мне
advadym
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