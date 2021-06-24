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Мін'юст роз'яснив механізм
щодо арешту рахунків

Мін'юст роз'яснив механізм щодо арешту рахунків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:30

Мін'юст роз'яснив механізм щодо арешту рахунків

Пропонуємо до обговорення:
Списувати борги автоматично з банківських карт не будуть. Кошти будуть арештовуватися.

Дивися повний текст Мін'юст роз'яснив механізм щодо арешту рахунків.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:30

Каждый пятый украинец, работает неофициально. Счета блокировать будут бюджетникам с зарплатой 6т. и с одной зарплатой картой. У пенсионеров пенсионные счета заблокируют. Опять все уйдут в кеш и под матрас. Это им поможет ?
122kiev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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