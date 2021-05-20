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Із перепризначенням субсидій
виникли проблеми -...

Із перепризначенням субсидій виникли проблеми -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:12

Із перепризначенням субсидій виникли проблеми -...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики звернулось до Асоціації міст України з проханням скоординувати роботу міст щодо перепризначення житлових субсидій.

Дивися повний текст Із перепризначенням субсидій виникли проблеми - Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:12

Такой бардак ожидает и назначение местными властями льгот на проезд.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:56

Ну, пільговий проїзд давно треба скасувати. Тільки монетизація! Віддай людині готівку - і не буде чого розпилювати. Але ж не зебілам це робити.
waldi_ua
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