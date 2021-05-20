Мінсоцполітики звернулось до Асоціації міст України з проханням скоординувати роботу міст щодо перепризначення житлових субсидій.
Дивися повний текст Із перепризначенням субсидій виникли проблеми - Мінсоцполітики.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:12
Із перепризначенням субсидій виникли проблеми -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Із перепризначенням субсидій виникли проблеми - Мінсоцполітики.
Додано: Сер 07 лип, 2021 11:56
Ну, пільговий проїзд давно треба скасувати. Тільки монетизація! Віддай людині готівку - і не буде чого розпилювати. Але ж не зебілам це робити.
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