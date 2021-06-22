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У Мінекономіки розповіли,
що чекає на Україну без...

У Мінекономіки розповіли, що чекає на Україну без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:43

У Мінекономіки розповіли, що чекає на Україну без...

Пропонуємо до обговорення:
Україна не відчує жодних економічних потрясінь, якщо цього року не отримає черговий транш від МВФ.

Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, що чекає на Україну без чергового траншу МВФ.
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50% бюджета идет на погашения долгов. Эта пирамида с овдп может и не дожить до конца года любченко в экономике тупой как клоун
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Когда у заёмщика нет возможности выплачивать долг, то есть залоговое имущество. В данном случае - это земля, то, что на ней растет, недра, недвижимость.
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