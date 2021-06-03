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Cуд заарештував директора
«Кузні на Рибальському» з...

Cуд заарештував директора «Кузні на Рибальському» з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:40

Cуд заарештував директора «Кузні на Рибальському» з...

Пропонуємо до обговорення:
Печерський районний суд Києва в середу обрав запобіжний захід директору ПАТ «Кузня на Рибальському» Валерію Шандрі у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.

Дивися повний текст Cуд заарештував директора «Кузні на Рибальському» з правом застави в 443 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:40

порошенко нервно курит )
Brother-Olexiy
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:58

  Brother-Olexiy написав:порошенко нервно курит )


..порох нервно ссыт кипятком!!... вот только - будет ли какой-то выхлоп реальный из этого дела, или все ОПЯТЬ окончится пшиком "ни о чем"?!.."армия/мова/вера" говорите??... ну-ну...
maestro71
 
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