Газпром не купував транзитні потужності на рік вперед, оскільки ринок надає можливість гнучко бронювати на короткий термін.
Дивися повний текст Газпром пояснив відмову бронювати додаткову прокачку через Україну і Польщу.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 18:12
Газпром пояснив відмову бронювати додаткову прокачку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром пояснив відмову бронювати додаткову прокачку через Україну і Польщу.
Додано: Сер 07 лип, 2021 18:12
Ничего удивительного надо же Газпрому отбить свои 3 млрд штрафа с процентами и СП-2 достроить, а цены уже бьют рекорды на фоне роста спроса, особенно на азиатских рынках.
Додано: Сер 07 лип, 2021 18:25
Re: Газпром пояснив відмову бронювати додаткову прокачку...
There is an important saying in the commodity market, “the cure for high prices is, high prices.” This saying goes back to your economics 101 class in which you learned that market prices are set by supply and demand. As prices rise, producers are willing to sell more.
Додано: Сер 07 лип, 2021 21:57
Почему не на мове? Кремень расстреляет!
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