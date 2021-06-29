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Мінекономіки прогнозує близько
4% зростання економіки...

Мінекономіки прогнозує близько 4% зростання економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:28

Мінекономіки прогнозує близько 4% зростання економіки...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві економіки прогнозують близько 4% росту економіки у 2020 році з інфляцією до 8%.

Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує близько 4% зростання економіки України цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:28

Не зростання. А відновлення ВВП. Тобто навіть не досягнемо результатів 2019 року :(
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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