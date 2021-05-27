У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на...

Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:19

нене, ребята, вы видать не уловили смысл.

Вот берет государство и говорит - мы отказываемся от маневровой ТЭЦ\Зеленки. Которая самая дорогая в составе тарифа для людей во ВСЕЙ СТРАНЕ! А вместо этого ставятся вблизи АЭС фермы, которые просто в нужный момент, когда выработка ЭЭ большая на АЭС - включают оборудку и маянят. Например ночью. Когда потребление вырастает(день) - фермы гасят. Т.е. получается маневры с помошью майнинга, а не дорогой ТЭСсовской.... Соответственно в теории стоимость ЭЭ для домохозяйств должна будет подупасть.

Сейчас в структуре вырабатываемой ЭЭ ТЭЦ/ТЭС весят примерно 30-35%. И они довольно дорогие в выробатке на 1000кВт, в сравнении с АЭС. Но АЭС нельзя взять и быстро прикрутить, когда надо. А если заюзать как отбор мощи - майнинг, это золотое дно... но Рыжому будет не в кайф )))