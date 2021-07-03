RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні очікується збільшення
кількості депозитів — НАБУ

В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:24

В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ

Пропонуємо до обговорення:
В Україні очікується збільшення кількості депозитів після підвищення гарантованої суми вкладів.

Дивися повний текст В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94425
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:24

Ага, особенно после закона о блокировке счетов ! ))
122kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 14.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх... 1, 2
R2 » Сер 07 лип, 2021 10:20
16 1108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 19:59
Raymond
Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази –...
R2 » Суб 03 лип, 2021 15:07
8 1041
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 11:10
777444
В Україні зареєстровано приблизно 12 900 компаній з...
R2 » Чет 08 лип, 2021 03:21
0 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 03:21
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.